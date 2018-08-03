الصين.. إجلاء 134 ألف شخص بسبب إعصار “جونغداري”

أعلنت السلطات الصينية إجلاء 134 ألفًا و200 شخص إلى مناطق آمنة على خلفية إعصار “جونغداري” الذي ضرب السواحل الشرقية للبلاد.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، في بيان اليوم الجمعة، إن إعصار “جونغداري” ضرب مدينة “شنغهاي” على الساحل الشرقي.

وأصدر المركز صباح اليوم تحذيرًا إزاء تقدم الإعصار نحو الأجزاء الداخلية لمدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين.

وأغلقت السلطات الصينية 122 حديقة بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار.

وتظهر تسجيلات في مواقع التواصل الاجتماعي الصعوبات التي واجهها سكان شنغهاي خلال سيرهم في شوارع وأزقة المدينة بسبب الإعصار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية امتداد تأثير الإعصار إلى الأجزاء الوسطى من الصين خلال الساعات القادمة.

وينعكس الإعصار بشكل سلبي أيضًا على الخطوط الحديدية والطيران في المناطق التي يطالها.