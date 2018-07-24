ابتكار نظام ثوري لتنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية (فيديو)

صمم علماء نظامًا ثوريًا طوله 600م، يمكنه تنظيف المحيطات من المخلفات البلاستيكية بكفاءة غير مسبوقة.

ويتكون نظام ”باك مان” العملاق من أنبوب عائم يبلغ طوله 600 متر، متصل بشبكة، يبلغ عمقها 3 أمتار لالتقاط النفايات البلاستيكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “هذا النظام يسخّر قوة الرياح والأمواج لجمع الفضلات البلاستيكية أثناء الحركة، دون الإضرار بالثروة السمكية”.

وقال بويان سلات، الرئيس التنفيذي للمشروع، إنّ “النظام سيعمل على جمع البلاستيك مثل لعبة باك مان (آكل الجبن) عملاقة”.

وأضاف أنّه “بعد الانتهاء من تعديلات التصميم واجتياز الاختبارات، من المقرر استخدام النظام الذي يجري بناؤه الآن، لجمع القمامة من رقعة القمامة الشهيرة في المحيط الهادي، بعد شهرين من الآن”.

ويهدف النظام إلى جمع النفايات البلاستيكية داخل حدوده، حتى تتمكن السفن من انتشالها بكفاءة كل بضعة أشهر، ويتم نقلها إلى البر ليعاد تدويرها.

وتقول الشركة إنّ “نشر أسطول مكون من 60 من أنظمة التنظيف المتطورة هذه، من شأنه تنظيف 50٪ من رقعة القمامة الهائلة في المحيط الهادي في غضون 5 سنوات فقط”.

وأضافت أنّه “من المتوقع أن يتم تنظيف 90% من مخلفات البلاستيك من محيطات العالم بحلول عام 2040”.