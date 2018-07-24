بيع أرخبيل مكون من 4 جزر غريبة في كندا بهذا السعر (صور)

أعلن اليوم الثلاثاء، مالكو أرخبيل “هافرز” المكون من أربع جزر صغيرة، عن بيعه بسعر 2.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة منذ شرائه قبل 30 عامًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الأرخبيل الواقع في الخليج الجورجي بمحافظة أونتاريو في كندا، يتميز بمواصفات غريبة، من مساحات شاسعة للصخور الناعمة والخضرة من عشب البتولا الأبيض وأشجار الصنوبر.

أما السكن فيحتوي على كوخ رئيسي كبير مع أسطح مستديرة مغطاة بخشب الأرز، ويُظهر إطلالة بزاوية 360 درجة، بالإضافة لمرافق عامة أخرى، تعمل بالطاقة الشمسية، ما يعني إمكانية تطويرها من قبل المشتري المحتمل.