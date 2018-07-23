79 مصابًا في زلزال ضرب جنوبي إيران

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، إن زلزالًا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي البلاد، وتسبب في إصابة 79 شخصًا على الأقل.

ووقع الزلزال صباح اليوم الاثنين، قرب قرية سيرتش، بمحافظة كرمان، التي تبعد نحو ألف كلم جنوب العاصمة طهران.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال أعقبته بضع هزات ارتدادية أصغر، وهزة أخرى بلغت قوتها 4.8 درجة نحو شمال شرقي المحافظة.

ويأتي الزلزال غداة سلسلة هزات وقعت أمس الأحد، جنوبي وغربي إيران وتسببت في إصابة نحو 300 شخص.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة غربي إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.