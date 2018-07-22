ضربت هزة أرضية عددًا من المناطق في العراق، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت عنه هيئة الأنواء الجوية.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “هزة أرضية ضربت في الساعة 1:07 دقائق مناطق حدودية بين إيران والعراق”، موضحة أن “قوة الهزة بلغت 5,9 على مقياس ريختر وبعمق 10 كلم تحت الأرض”.
وأضافت الهيئة أن “أهالي السليمانية وحلبجة وكركوك وخانقين وبغداد وبعض مناطق أخرى شعروا بالهزة”.
وتعرضت عدد من مناطق البلاد بينها بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى هزة أرضية شعر بها المواطنون.
وقال مواطنون من العاصمة بغداد وديالى والمحافظات الشمالية، إنهم شعروا بالهزة دون التسبب بأضرار، فيما قالت مراكز الرصد إن الهزة الأرضية مصدرها مدينة كرمانشاه الإيرانية قرب الحدود العراقية.
وضرب زلزالان بقوة 4.7 و5.7 درجة على مقدار ريختر إقليمي فارس وهرمزجان جنوبي إيران، دون أضرار أو إصابات حتى الآن.
هزة أرضية تضرب عددًا من المدن العراقية
تعرضت عدد من مناطق البلاد بينها بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى هزة أرضية شعر بها المواطنون.
ضربت هزة أرضية عددًا من المناطق في العراق، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت عنه هيئة الأنواء الجوية.