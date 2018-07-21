شاهد.. كيف غيرت عاصفة ترابية هائلة شكل المريخ؟ (فيديو وصور)

كشفت لقطات جديدة نشرتها وكالة “ناسا”، كيف تغير شكل المريخ، بينما تستمر عاصفة ترابية في اجتياح سطح الكوكب بأكمله.

والتقطت الصور بواسطة كاميرا “Mars Color Imager”، تم تركيبها في مركبة استكشاف المريخ “مارس ريكونيسانس أوربيتر”، والتي تصور الكوكب بأكمله كل يوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تهب العواصف الترابية الهائلة التي تغلف سطح المريخ بأكمله كل 6 -8 سنوات أرضية، وهو ما يعادل 3 -4 سنوات على الكوكب الأحمر.

وما زال علماء الفلك لا يفهمون لماذا وكيف تتشكل هذه العواصف وتتطور، ويأملون في معرفة المزيد عن هذه الظاهرة من خلال دراسة الظروف الحالية.

وقال نائب المدير التنفيذي للجمعية الملكية الفلكية في بريطانيا، الدكتور روبرت ماسي: “يمكن رؤية العاصفة من الأرض، حيث تنمو بسرعة وتغلف معظم الكوكب وتحجب رؤية تفاصيل السطح”.

ولاحظ علماء من “ناسا” عاصفة ترابية صغيرة الحجم لأول مرة، في 30 مايو/أيار، ولكن بحلول 20 يونيو/حزيران، أصبحت العاصفة هائلة تغطي معظم الكوكب.

وقال مايكل سميث، الباحث في مركز “جودرد سبيس فلايت” التابع لـ”ناسا” في “جرينبيلت” بولاية ماريلاند الأمريكية، إن “هذه واحدة من أكبر الظواهر الطقسية التي شهدناها على سطح المريخ، منذ بدء مراقبته في الستينيات”.