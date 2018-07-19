تعرف على موعد أطول خسوف للقمر في القرن الحالي

من المتوقع أن يشهد منتصف شهر ذي القعدة، الموافق الـ 28 من يوليو الحالي خسوفًا كاملًا للقمر، إذ سيكون أطول خسوف قمري كلي في القرن الحالي ويختفي القمر خلف ظل الأرض لمدة 103 دقائق يتحول خلالها لقمر دامٍ محمر اللون، وفق ما أفاد به الباحث الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن هندي قوله، إن الخسوف الكامل للقمر سيحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر على خطٍ مستقيم ومستوى واحد، فيدخل القمر خلف ظل الأرض؛ ما يسبب إظلامًا على قرص القمر (البدر).

وأوضح أن مراحل الخسوف تبدأ مساء يوم الجمعة الموافق الـ 14 من ذي القعدة منذ الساعة الـ 9:24 مساءً، ويبدأ بخسوف جزئي حتى يكتمل دخول قرص القمر خلف ظل الأرض الساعة الـ 10:30 ليلاً، ويستمر لمدة 103 دقائق قبل أن يظهر نور القمر الساعة الـ 12:13 بعد منتصف الليل، ويخرج القمر تمامًا من منطقة الظل الساعة الـ1:19 بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح هندي، أنه “بسبب مرور القمر بمركز ظل الأرض فإنه يستغرق وقتًا أطول حتى يخرج من خلفه، وهذا ما جعل خسوف ذي القعدة الأطول خلال القرن الحالي بمدة 103 دقائق كاملة يكون فيها القمر خلف ظل الأرض”.

وأشار إلى أن “الخسوف سيكون مشاهدًا من المملكة وجميع الوطن العربي وآسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويمكن رؤيته بالعين المجردة بلا أي مخاطر صحية على العين كون ضياء القمر لا يسبب أضرارًا لها”.

وذكر الفلكي، أن القمر يُسمى في الخسوف الكلي بـ “القمر الدامي” بسبب تحوله للون الأحمر القاني نتيجة انعكاس الضوء من الغلاف الجوي للأرض، وكلما كان الاحمرار زاهيًا دل على صفاء الغلاف الجوي، وكلما كان قاتمًا دل على تلوثه بالغبار أو آثار البراكين ونحوها.

وختم الفلكي “هندي” تصريحه بأنه سيتبع خسوف القمر كسوف جزئي للشمس نهاية شهر ذي القعدة غير مشاهد من المملكة والوطن العربي، فقط يُرى من القطب الشمالي والمناطق المحيطة به، مستذكرًا أنه قد حصل -أيضًا- كسوف جزئي نهاية شوال الماضي وكان غير مُشاهد في المملكة كذلك.