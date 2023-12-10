بعد 16 عاما على إطلاقه.. لماذا تعطل مشروع "السور الأخضر العظيم" في أفريقيا؟
بعد 16 سنة على انطلاق "السور الأخضر العظيم" الأفريقي، الجدار الغابي الممتد لآلاف الكيلومترات، يواجه المشروع مخاطر الالتزام بموعد تسليمه بحلول عام 2030، باعتباره أمرا مستبعدا بسبب ضعف التمويل والتخبط في وحل الإرهاب وعرقلة الصراعات والانقلابات العسكرية في عدة بلدان في القارة.
وجاء المشروع كمبادرة دولية تنموية أطلقها الاتحاد الأفريقي في 2007، وكانت تقتضي "تسييج" الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى بجدار من الأشجار لمكافحة التصحر وزحف الرمال واستعادة المناظر الطبيعية المتدهورة.
وتتضارب الآراء حول بداية الحلم الأفريقي في تشييد السور الأخضر العظيم الذي يقول البعض، إنه يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وهو مستوحى من إعلان الصين عن إقامة جدارها الأخضر سنة 1978، إذ اقترحه زعيم بوركينا فاسو الماركسي توماس سانكارا وبعدها في بداية الألفية دعا إليه الرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانغو.
بدوره، يقول الباحث في علم الأشجار هشام خميس، في منشور له عبر مدونته الشخصية، إن هذه الفكرة نشأت في العام 1952 خلال رحلة استكشافية إلى أفريقيا والتي اقترحها المستكشف البريطاني ريتشارد سانت باربي بيكر بإنشاء "حاجز أخضر" لمنع تقدم الصحراء، ثم استعيدت تلك الفكرة مرة أخرى في العام 2002 في قمة نجامينا (تشاد)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وفي العام 2005 تم تقديمها واعتمادها من قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات لدول الساحل والصحراء خلال الدورة العادية السابعة، التي عقدت في واجادوجو ببوركينا فاسو.
وبعدما كانت تشمل 11 دولة، توسع الحزام الأخضر الكبير وضم أكثر من 20 دولة في منطقة الساحل والصحراء، وهي: الجزائر وبوركينا فاسو وبنين وتشاد والرأس الأخضر وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان وجامبيا وتونس.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مشروع الجدار الأخضر العظيم لمنطقة الساحل أدى بالفعل إلى استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي وتهيئة آلاف فرص العمل، من داكار حتى جيبوتي ولكن "لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به".
وفي السياق، يعدد المختص الجزائري في مجالي البيئة والجغرافيا السياسية والأستاذ بجامعة غرداية (جنوب الجزائر) خروس مصطفى، مشاكل قال إنها تعترض السد الأخضر العظيم على رأسها ضعف التمويل والفساد الإداري والبيروقراطية ومشكلة الفقر والمديونية.
وأضاف خروس لـ"إرم نيوز"، أن "هذه العراقيل تصعب من التعجيل في تنفيذ المشروع الواعد، خاصة وأن طول الجدار أو السور الأخضر يقترب من 7000 كلم وعرضه 15 كلم"، مؤكدًا أن المشروع يتطلب أموالًا طائلة.
ولفت المختص إلى أن كل الدول المنخرطة في مشروع السد الذي تبناه الاتحاد الأفريقي، فقيرة ونسب التنمية فيها متفاوتة، وتعاني من الثالوث الأسود، "الإرهاب والتهريب والانقلابات".
ويرى المختص والأستاذ الجامعي في جامعة نواكشوط العصرية علي ولد قوبه بأن الحزام الناري يعرقل أي نهضة اقتصادية في دول المنطقة، وضرب مثالا بما واجهته الجزائر خلال الأزمة الأمنية في تسعينيات القرن الماضي حين أوقفت تمويل مشروع السد الأخضر في الجزائر.
ورغم أن الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، أعلنت دعمها المشروع، إلا أنه يبقى رهانا مهما، وفق المختص الجامعي الموريتاني في العلوم، كون غرس 100 مليون هكتار من أشجار "الأكاسيا" العملاقة، يشكل حاجزا لوقف زحف الرمال ومنع تصاعد نسب الهجرة للفارين من الحروب.
ووفق الأمم المتحدة في العام 2021 فإن المشروع سيوفر 350 ألف وظيفة جديدة واستعادة 18 مليون هكتار من الأراضي.