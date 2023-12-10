بعد 16 عاما على إطلاقه.. لماذا تعطل مشروع "السور الأخضر العظيم" في أفريقيا؟

بعد 16 سنة على انطلاق "السور الأخضر العظيم" الأفريقي، الجدار الغابي الممتد لآلاف الكيلومترات، يواجه المشروع مخاطر الالتزام بموعد تسليمه بحلول عام 2030، باعتباره أمرا مستبعدا بسبب ضعف التمويل والتخبط في وحل الإرهاب وعرقلة الصراعات والانقلابات العسكرية في عدة بلدان في القارة.

وجاء المشروع كمبادرة دولية تنموية أطلقها الاتحاد الأفريقي في 2007، وكانت تقتضي "تسييج" الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى بجدار من الأشجار لمكافحة التصحر وزحف الرمال واستعادة المناظر الطبيعية المتدهورة.

وتتضارب الآراء حول بداية الحلم الأفريقي في تشييد السور الأخضر العظيم الذي يقول البعض، إنه يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وهو مستوحى من إعلان الصين عن إقامة جدارها الأخضر سنة 1978، إذ اقترحه زعيم بوركينا فاسو الماركسي توماس سانكارا وبعدها في بداية الألفية دعا إليه الرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانغو.