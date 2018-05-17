إعصار “ساجار”.. الخطر الداهم على سواحل اليمن

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الخميس، من “تأثيرات خطيرة” لإعصار “ساجار” المداري، الذي يتجه إلى غرب وجنوب غرب السواحل اليمنية، مصحوبًا بأمطار رعدية ورياح.

وقال مركز الأرصاد، في نشرة تحذيرية، إن “إعصار مدراي (ساجار) يتحرك باتجاه غرب وجنوب غرب سواحل بلادنا، مصحوبًا بسحب كثيفة وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سرعتها تتراوح بين 38 – 43 عقدة، على محافظات أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن”.

وأوضح أن هذا التحذير استند إلى “تحليل مختلف خرائط الطقس السطحية والعلوية، ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وتقارير المراكز الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن الإعصار من المحتمل أن يتحرك إلى غرب وجنوب غرب السواحل اليمنية بسرعة 11 كم ساعة، مع أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية منها.

ولفت إلى أن الرؤية الأفقية ستكون منخفضة ويشهد البحر حالة مضطربة جدًا إلى هائجة.

ودعا مركز الأرصاد إلى عدم الإبحار في المحافظات التي يتجه إليها الإعصار، والحذر من تدفق السيول من الشعاب والوديان.

وناشد الجهات الرسمية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتمالات التأثيرات الخطيرة للإعصار.

وشهدت الساعات الماضية أمطارًا غزيرة ورياحًا متوسطة، وسط غيوم كثيفة مستمرة تغطي السماء على السواحل والمناطق الشرقية لليمن.