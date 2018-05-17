بالفيديو والصور.. مشاهد جهنمية لنار بركانية تخرج من شقوق الأرض

لأول مرة منذ قرابة مائة عام تشهد جزر هاواي قذائف حمم بركانية وُصفت بأنها بأحجام المايكرويف، انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية من بركان كيلاويا النشط وتغطي الآن منطقة الجزر (بيغ إيلاند) بسحابة سوداء من الغبار الكثيف المصحوب بانفجارات من الشهب التي تتسرب من خلال الشقوق الأرضية.

18 شقًا أرضيًا

وكان انفتح شقان جديدان فى بركان كيلاويا فى هاواي الذي واصل قذف الصخور المنصهرة والحمم بدوي يصم الآذان ليصبح الشق رقم 18 الذي ينفتح في البركان منذ بدء ثورانه يوم الثالث من مايو.

واندلعت الحمم من الشق الجديد الضخم عبر الأراضي الزراعية، باتجاه الطريق السريع 132، وهو آخر طرق الخروج لنحو 2000 من السكان في المنطقة الجنوبية الشرقية من جزيرة بيغ آيلاند.

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وبعد أسبوعين من انفجار بركان كلاويا، تجدد مساء أمس الأربعاء تدفق الحمم البركانية التي أغلقت معظم الطرق، مرفوقة بتحذيرات رسمية باحتمالات التزايد في عدد الهزات الأرضية والتدفقات البركانية، وكذلك المهجّرين والأضرار.

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وقال مارك كلاوسون (64 عامًا) الذي يقيم على تل يشرف على أحدث شق ويرفض أمر الإجلاء منذ ذلك الحين “نسمع باستمرار تقريبًا هديرًا يشبه هدير طائرة (بوينغ) 747 تعمل بكامل طاقتها مع انفجارات تصم الآذان وتهز الأرض تقذف قنابل تزن نحو 45 كيلوغرامًا ترتفع نحو 30 مترًا فى الهواء”.

ورغم كل تلك الشواهد المرعبة التي وصفتها تقارير صحافية من هواي بأنها مشاهد جهنمية، وتفاقم التحذيرات إلا أن أهالي الجزيرة يتعاملون مع الحدث بهدوء وثقة إلى حدّ ممارسة لعبة الغولف تحت غطاء السحب الملوّثة بالنار.