موازنة طارئة وتشكيل غرفة عمليات في عدن لمواجهة إعصار محتمل‎

وجه القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، يوم الإثنين، بتشكيل غرفة عمليات وتحديد موازنة طارئة لكل مديرية من مديريات العاصمة المؤقتة عدن لمواجهة إعصار محتمل وقوعه في عدن وباقي المناطق الساحلية بجنوب وغرب اليمن خلال الـ 72 ساعة القادمة.

كما وجه سالمين برفع اليقظة وتفعيل أجهزة الدولة والسلطات المحلية في عدن وتشكيل لجان فرعية في المديريات والأحياء الشعبية وفي المراكز المحلية تكون مهامها النزول الميداني وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة والوقوف على قضايا المواطنين، وإشراك المجالس المحلية والمجتمع في الإسهام بحل قضايا المواطنين وتحقيق الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وأقر اجتماع عقد في عدن برئاسة سالمين باعتماد موازنة طارئة بواقع 3 ملايين ريال لكل مديرية في عدن وإعلان كافة المرافق الجاهزية خلال الثلاثة أيام القادمة لمواجهة احتمالية أي طارئ .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد اليمنية، حذرت من تشكل منطقة ضغط جوي منخفض في الجنوب الغربي للبحر العربي والتي يتوقع أن تتحرك صوب خليج عدن والمناطق المجاورة، مشددة أن ذلك قد يتسبب بتشكل منخفض جوي خلال الـ 48 ساعة القادمة والتي سيصاحبها تشكل سحب عالية ومتوسطة وسحب رعدية قوية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة في أرخبيل جزيرة سقطرى والمناطق والجزر المجاورة .

ودعت الهيئة الصياديين والمواطنين في المناطق المذكورة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من ذلك المنخفض الجوي الذي تراقب الهيئة تحركاته بشكل مستمر، منوهة أنها ستطلع المواطنين بشكل متواصل على آخر تطورات الطقس المحتمل خلال الساعات القادمة .