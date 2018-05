البطيخ الإيراني الفاسد يباع في قطر على أنه “أردني” (فيديو)

#أبشرنيوزحقيقة البطيخ الاردني المليء بالمبيدات في قطر والزراعة توضح ان هذا البطيخ من ايران… !!!!#وتلولحي#تفاصيل اوضحت وزارة الزراعة اليوم الجمعة في بيان صادر عنها، حقيقة الفيديوهات الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود بطيخ مليئ بالمبيدات الحشرية، يتم بيعه في الاسواق القطرية وتم استيراده من الاردن….وتاليا نص البيان: لقد راقبت الوزارة الاخبار والفيديوهات المتداولة عبر بعض وسائل الاعلام عن وجود متبقيات مبيدات في البطيخ المخطط والمعد للتصدير، وكما ورد في الفيديو الذي يتم تناقله الان …..وهنا ننوه الى ان هذا البطيخ الوارد في الفيديو من منشأ ايراني ويباع في الاسواق القطرية على انه من منشأ اردني للاستفادة من فارق السعر حيث يبلغ سعر كيلو البطيخ الاردني 4 ريالات ونصف ويبلغ سعر كيلو البطيخ الايراني 3 ريالات ….. مع العلم انه لم يتم تصدير اي ارسالية من البطيخ المخطط لدولة قطر ومحصول بطيخ المخطط لم يحن موعد قطافه في الاردن حتى هذا الوقت ولم يتم تسجيل اي مخالفة متبقيات حتى الان في محصول البطيخ ( البلاك )خاصة انه تم فحص 27 عينة وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة .والفحص الذي ورد في الفيديو والذي تم تناقله يتم اجراءه على كمية النترات داخل الثمرة وهذا الفحص هو مؤشر على جاهزية المحصول للاستهلاك حسب المستوى المعياري لهذه المادة في كل صنف كان خضار او فواكة ويصنف هذا الفحص في بعض الدول تحت بند الجودة للصنف وليس فحص متخصص لمتبقيات المبيدات كما يتم الترويج عبر وسائل الاعلام .ونهيب بوسائل الاعلام توخي الحذر في تناول مثل هذه الاخبار التي تضر في سمعة المنتج الاردني وتنعكس على المزارع والمصدر وقد اعتاد الاردن على مثل هذه الهجمات على المنتج الزراعي معززه بكتابات وفيديوهات مفبركه لنيل من سمعة المنتج الاردني دون وجه حق ويكون بعضها لثمر معين وحاله فردية معزولة……يعني لم يحن قطاف موعد البطيخ بالاردن طيب البطيخ الذي يباع بالاسواق الاردنية وتزن البطيخة الواحدة اكثر من 15 كيلو من شهرين بطيخ شوووو ؟؟؟؟!!!!

