البطيخ الإيراني الفاسد يباع في قطر على أنه “أردني” (فيديو)

أكدت الحكومة الأردنية، يوم الجمعة، أن البطيخ المخطَّط الذي يوجد في الأسواق القطرية ليس من المنتجات الزراعية الأردنية.

وقالت وزارة الزراعة الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا” يوم الجمعة:”لا صحة لما يتم تداوله من أخبار، وفيديوهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، عن وجود متبقيات مبيدات في البطيخ المخطَّط والمعد للتصدير، كما ورد في الفيديو”.

وشدّدت الوزارة الأردنية على أنه “لم يتم تصدير أي إرسالية من البطيخ الأردني المخطَّط إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن البطيخ المخطَّط لم يحن موعد قطافه في الأردن حتى هذا الوقت”.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام توخي الحذر في تناول مثل هذه الأخبار التي تضر بسمعة المنتج الأردني، وتنعكس على المزارع، منوهة إلى أن هذا البطيخ الوارد في الفيديو من منشأ إيراني، ويباع في الأسواق القطرية على أنه من منشأ أردني، للاستفادة من فارق السعر، حيث يبلغ سعر كيلوغرام البطيخ الأردني 4 ريالات ونصف الريال، ويبلغ سعر كيلوغرام البطيخ الإيراني 3 ريالات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الفحص الذي ورد في الفيديو يجري على كمية النترات داخل الثمرة، وهذا الفحص هو مؤشر على جاهزية المحصول للاستهلاك بحسب المستوى المعياري لهذه المادة في كل صنف من الخضراوات أو الفاكهة، ويصنف هذا الفحص في بعض الدول تحت بند الجودة للصنف، ولا يصنَّف فحصًا متخصصًا لمتبقيات المبيدات كما يتم الترويج عبر وسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة متبقيات حتى الآن في محصول البطيخ “البلاك”، خاصة أنه تم فحص 27 عيّنة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة.