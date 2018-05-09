بالصور والفيديو.. مياه الأمطار تحاصر المسافرين بمطار الكويت

بالصور والفيديو.. مياه الأمطار تحاصر المسافرين بمطار الكويت

المصدر: فريق التحرير

تسببت الأمطار التي تهاطلت على الكويت خلال الساعات الماضية في محاصرة ركاب داخل طائرات بمطار الكويت، كما غمرت المياه الممرات والمدرجات، مما تسبب في بطء شديد لعمليات إخلاء الطائرات وشحنها.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة، صورها مسافرون، المياه وهي تطفو في ممرات المسافرين والساحات المؤدية للمدرجات وصالات العبور.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديوهات توثّق تهاطل الأمطار التي تسببت ببعض السيول الجارفة في بعض المناطق دون إعلان سقوط ضحايا حتى اللحظة.

وكانت هيئة الأرصاد الكويتية قد أصدرت إشعارًا يفيد بتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بموجات رعدية على مناطق مختلفة من الدولة، بينها العاصمة الكويت.

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