صور صادمة.. بركان “كيلاويا” يدمر شوارع هاواي

وثقت صور صادمة الدمار الذي أحدثه ثوران بركان “كيلاويا” في شوارع هاواي، والذي دمرت صهارته 26 منزلًا وعشرات السيارات.

ولم يتمكن سكان جزيرة المحيط الهادي والبالغ عددهم 1700 نسمة، من العودة إلى منازلهم سوى لوهلة قصيرة لجمع بعض ممتلكاتهم قبل أن يتم إجلاؤهم بعيدًا عن الحمم والغازات السامة التي غمرت مجتمعاتهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقول المسؤولون إنه سيسمح للسكان بزيارة منازلهم كل يوم ولكن لفترة وجيزة، وذلك حتى إشعار آخر بينما تحدد السلطات المناطق الآمنة.

وقالت امبر ماكواكان كين، وهي معلمة وأم لطفلين، إن منزلها المكون من ثلاث غرف في “ليلاني استيتس” قد دمرته الحمم.

وأوضحت أنه كان يقع بالقرب من الشق الذي ظهر، يوم الجمعة، عندما كان البخار يتصاعد في الفناء، مشيرة إلى أن كل شيء بدا على ما يرام.

ولكن بحلول يوم السبت، تلقت تنبيهات من نظامها الأمني ​​أن أجهزة استشعار الحركة في جميع أنحاء المنزل قد أُطلقت، عندما غطت الحمم العقار بأكمله.

ومنذ ذلك الحين انتشرت الحمم البركانية لتغطي حوالي 36 ألف متر مربع، ورغم أن معدل انتشارها بطيء نسبيًا، إلا أنه ما من علامة تشير إلى موعد توقف زحفها المدمر.