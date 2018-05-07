السلطات الأمريكية تجلي 1700 شخص إثر ثوران بركان بجزيرة هاواي

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من ألف و700 شخص من مناطقهم جراء حمم، وصخور، وغازات سامة قذفها بركان كيلوا بعد ثورانه الأسبوع الماضي في ولاية هاواي “أرخبيل جزر”.

وأفاد مسؤولون، في تصريحات صحفية، اليوم، أن 26 منزلًا تهدم في منطقة ليلاني استاتس “تقسيم فرعي من مقاطعة بونا” بالولاية، وأن 4 مبانٍ غمرتها الحمم، وتم إجلاء أكثر من 1700 شخص إلى مناطق آمنة.

وأشار المسؤولون إلى أن البركان يقذف حممه إلى ارتفاع 61 مترًا، حيث امتدت تلك الحمم على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع، مضيفين أن توقيت توقف البركان عن الثوران غير معروف.

وبدأ ثوران بركان “كيلوا” الخميس الماضي، وعلى إثره تصاعدت الحمم البركانية على مسافات واسعة شملت مناطق سكنية.

ويعد بركان “كيلوا” واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا، ويقع في حديقة براكين هاواي الوطنية.