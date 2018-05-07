بالفيديو.. سائح يسقط من شلال بسبب سيلفي

أظهر فيديو صادم لحظة سقوط رجل من شلال بارتفاع 15 مترًا في الهند ، بعد أن انزلق أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي.

وكان السائح الهندي سوبرات ناج البالغ 24 عامًا مع أصدقائه، عندما قرر أخذ السيلفي على حافة شلال “غالي غابدار”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اختل توازن سوبرات وانزلق إلى أسفل منحدرًا ، أمام أعين أصدقائه.

ووفقًا للتقارير المحلية تمكن الأصدقاء من اللحاق بصديقهم المصاب وضمدوا جراحه بقدر الإمكان قبل حمله مرة أخرى إلى أعلى التل.

وبعدها فقد سوبرات الوعي ونُقل إلى مستشفى “بوتانكي” قبل نقله مرة أخرى إلى كلية “كورابوت” الطبية عندما ساءت حالته.