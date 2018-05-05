صور مذهلة لتجدد الحمم البركانية والزلازل في هاواي

تجدد صباح اليوم السبت تدفق الحمم البركانية، بشكل مرعب، من أماكن متفرقة في ولاية هاواي الأمريكية، بعد ثوران بركان كيلاوا، إثر سلسلة من الهزات الأرضية سجلت أرقامًا قياسية في قوتها، واستدعت تهجير آلاف جديدة من المواطنين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم أدت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب بركان “بو وو” إلى انهيار صخري وتصدع محتمل لإحدى فوهات البركان. وقالت السلطات: إن المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث “تركيز مميت من ثاني أكسيد الكبريت” في المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان، يمكن أن تقذف صخورًا ضخمة وحطامًا على مناطق حرجية قريبة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 250 هزة أرضية خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ملاحظة نشاط مماثل وانتشار الصهارة تحت الأرض قبل حدوث ثوران بركاني سابق في المنطقة. وطالبت هيئة الدفاع المدني السكان بالاستعداد لاحتمال تدفق الحمم الجديدة في أي وقت، حيث تخطط لأسوأ السيناريوهات من خلال مراجعة حالة الطوارئ.

وكان العلماء حذّروا في وقت سابق من قرب انفجار بركان كيلاوا، أحد 5 براكين في أكبر جزر الولايات المتحدة، الذي أصبح أكثر نشاطًا خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد الهزات الأرضية بشكل قياسي وانهيار فوهة البركان.

وهذا غاليري صور عما نُشر في صحافة هاواي و “سي أن أن” و “الغارديان و “اكسبريس”.