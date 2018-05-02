ناسا ترسل روبوتًا جيولوجيًا إلى المريخ للقيام بأعمال حفر عميقة..صورة‎

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإرسال عالم جيولوجي آلي إلى كوكب المريخ؛ للقيام بأعمال حفر عميقة لقياس درجة حرارة الكوكب.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المركبة الفضائية “إنسايت”، التي من المقرر إطلاقها الأسبوع المقبل، سوف تسجل نبض المريخ من خلال قياس زلازل الكوكب لأول مرة.

وسوف يتتبع علماء “ناسا” دوران الكوكب المتذبذب في مداره لفهم وتحديد حجم باطنه.

وقال العالم بروس بانردت: “أدوات الهبوط سوف تمكن العلماء من دراسة أعماق باطن الكوكب”.

ونوهت الصحيفة إلى أن البعثة الأمريكية الأوروبية، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي، هي الأولى من نوعها لدراسة باطن كوكب المريخ.

ويأمل العلماء في فهم كيفية تشكل الكوكب الأحمر، والكواكب الصخرية الأخرى مثل كوكب الأرض، قبل 4.5 مليار سنة.

وسوف تطلق “ناسا” أيضًا زوجًا من الأقمار الاصطناعية بحجم حقيبة اليد على متن مركبة “إنسايت” لتتبعها لمدة ستة أشهر أثناء طريقها إلى المريخ، موضحةً أن القمرين لن يتوقفا عند الكوكب وإنما سيواصلان التحليق؛ لأن الغرض هو اختبارهما كرابط اتصال محتمل مع المركبة بعد هبوطها على الكوكب الأحمر يوم 26 نوفمبر المقبل.