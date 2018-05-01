جزيرة “كاواي” الأمريكية تشهد أول كارثة بسبب التغير المناخي (صور)

شهدت جزيرة كاواي الأمريكية في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، يومًا مليئًا بالعواصف الشديدة والأمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار إلى 127 سم، الأمر الذي سبب الانهيارات والفيضانات، ما دعى السلطات إلى إجلاء مئات المواطنين في جزيرة “كاواي”.

وقال الباحثون إن ما حدث في “كاواي” هو أول كارثة كبيرة في ولاية هاواي الأمريكية بسبب تغير المناخ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة للكارثة، التي اجتاحت الجزيرة يومي الـ14 والـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي، تم إجلاء 125 شخصًا بالمروحيات، و121 آخرين بالحافلات، وآخرين بالقوارب أثناء العاصفة.

وقال الخبير شيب فليتشر، إن “فيضان نهر هانالي في كاواي يرتبط بهطول الأمطار الغزيرة نتيجة الطقس الدافئ، وقد أدركنا وقتها أننا ندخل مرحلة مناخ جديدة غير مستعدين لها”.

وبدوره، قال مدير الموارد الطبيعية في الجزيرة، كاويكا وينتر، “لا نملك ثقافة حوار حقيقة بشأن تغير المناخ، هذا يؤثر علينا منذ فترة، وما حدث هنا يشبه الفيضانات الأخيرة في كاليفورنيا”.

وأضاف أن “الطقس الدافئ يحمل معه رطوبة تتراكم مع مرور والوقت حتى تلتقي بالهواء البارد الجاف، وهو ما أسفر عن نظام غير مستقر يطلق عليه خبراء الأرصاد الجوية (قنبلة ممطرة)”.