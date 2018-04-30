مصر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة أسوأ حالة جوية هذا العام (فيديو)

أعلنت جهات حكومية مصرية، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ لمواجهة أكبر موجة طقس سيئ تضرب البلاد خلال هذا العام.

ودفعت الحكومة المصرية بأسطول من سيارات شفط المياه ومعدات التغلب على السيول في مناطق القاهرة الجديدة، والطرق الرئيسة بالبلاد، ومداخل ومخارج محافظتي القاهرة والجيزة.

وأعلنت وزارات الإسكان والري والنقل تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة الحالة الجديدة، كما نشرت دوريات إغاثة بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

بدورها نشرت إدارة المرور دوريات إنقاذ وإصلاح أعطال وإغاثة على معظم طرق القاهرة والكباري والأنفاق خاصةً طريق المحور وكوبري أكتوبر و15 مايو.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق الجمهورية اليوم رياحًا محملة بالأتربة والغبار لتؤثر على مدى الرؤية الأفقية بالطرق السريعة وأنحاء الجمهورية.

وحذرت الهيئة في تنبيهات لها من سقوط أمطار رعدية تتحول إلى سيول في محافظات القاهرة والبحر الأحمر وسيناء، وكذلك محافظات صعيد مصر، داعيةً المواطنين إلى عدم المغامرة والسفر بالطرق في تلك المناطق خلال الفترة التي تتواصل فيها الحالة المرورية السيئة حتى يوم الخميس المقبل.

وتصاعدت أزمة السيول التي شهدتها العاصمة ومدن أخرى في مصر خلال الأيام الماضية، بعد تعرض مدن كاملة للغرق وتوقف الحياة بشكل كامل فيها، بالنظر إلى خلل في البنية التحتية.

وفي هذا السياق تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر عاصفة ترابية قوية قادمة إلى مصر عبر صحراء ليبيا، جرى التقاطها بواسطة أحد المواطنين على متن إحدى الطائرات، بالإضافة إلى مشاهد أخرى وثقّها مواطنون على الحدود الغربية للبلاد.