علماء يحاكون كارثة فضائية باصطدام قمرين صناعيين

شهدت البشرية بعد إطلاق الأقمار الاصطناعية لأول مرة منذ عقود، 4 حوادث تصادم بين جسمين في الفضاء، ولكن يتوقع الخبراء مزيدًا من حوادث التصادم في المستقبل.

وكشف باحثون من وكالة الفضاء الأوروبية وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مقطع فيديو يحاكي اصطدامًا بين قمرين صناعيين لفهم ماذا يحدث عند تحطمهما أثناء تحلقيهما عدة كيلومترات في الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التجارب تمد الباحثين بمعلومات هامة عن آثار حوادث الفضاء، ما يساعدهم في تحديد كمية الحطام على الرغم من اختلاف الأمر في الواقع.

وقالت المهندسة بوكالة الفضاء الأوروبية “تيزيانا كاردوني”: “نريد أن نفهم ماذا يحدث عند اصطدام قمرين اصطناعيين لأنه حتى الآن توجد افتراضات لكيفية تبدد طاقة التصادم فقط، ولكننا لا نعرف فيزياء تلك العملية”.

واستطردت: “أردنا أن يكون لدينا تصورتفصيلي عن كيفية تفكك الأقمار الاصطناعية وعدد قطع الحطام الناتجة عن ذلك لتحسين تنبؤاتنا”، منوهةً إلى أن الطاقة الكلية الناتجة عن التصادم ستكون أكبر بكثير من السيناريوهات النموذجية لأنها في منطقة غير معروفة.

يُذكر أن أول حادث تصام في الفضاء وقع في العام 1991، عندما اصطدم القمر الاصطناعي “كوزموس “1934بقطعة من “كوزموس 926″، وبعد خمس سنوات اصطدم القمر الاصطناعي الفرنسي Cerise بقطعة من صاروخAriane 4.