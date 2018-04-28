مصر.. وقف مسؤولين عن العمل بعد أزمة غرق “القاهرة الجديدة”

أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر السبت إحالة ملف أزمة السيول إلى النائب العام، للتحقيق في عمليات إهمال أسفرت عن غرق أحد أرقى أحياء القاهرة، بسبب هطول أمطار غزيرة وخلل في البنية التحتية، وعدم التعامل الجيد مع الأزمة من قبل المسؤولين.

وتأثرت مدينة التجمع الخامس في القاهرة، بالحالة الجوية التي شهدتها بعض أنحاء الجمهورية، حيث تسبب عدم تصريف المياه أو سحبها بحالة من الذعر لدى سكان المنطقة.

وقالت الرقابة الإدارية، في بيان صدر عنها السبت، إنها “قررت وقف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، بسبب أحداث السيول التي جرت خلال اليومين الماضيين، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن الأزمة”.

وأفادت الهيئة بأنه “يجري مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وتصاعدت أزمة السيول التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض مدن كاملة إلى الغرق وتوقف الحياة بشكل كامل بها.

وتعتبر “القاهرة الجديدة” من أرقى المدن السكنية في العاصمة المصرية، ويقطن فيها عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية، فضلًا عن وزراء وقيادات بالدولة.

وأوضحت “الرقابة الإدارية”، أن التحقيقات انطلقت للوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها ، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وأشارت “الرقابة” إلى أنه تبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها، كاشفًا عن أن إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة المخالفة في 2 يناير 2018 أي من أقل من 4 أشهر، مما شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.