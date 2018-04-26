الحكومة المصرية تعتذر عن تداعيات الأمطار الغزيرة وتقرّر محاسبة المقصرين ‎

اعتذرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن تداعيات أمطار غزيرة ونادرة في فصل الربيع، شهدتها مناطق حيوية بالبلاد، وقررت تشكيل لجنة لـ”محاسبة المقصّرين”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وقال إسماعيل إنه “تم تشكيل لجنة لدراسة تداعيات سوء الأحوال الجوية، ومحاسبة المقصرين في التعامل مع هذه التداعيات”.

وأضاف أنّ “الأمطار كانت غزيرة، وفي فترة زمنية محدودة، ونحن نعتذر للمواطنين على معاناتهم من الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية، وخاصة من كانوا في بعض الطرق”.

وأشار إلى أنه “من الوارد أن تكون هناك مشاكل في البنية الأساسية”، حيث شهدت البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، سقوط أمطار رعدية، وخصوصًا في محافظتي القاهرة، والجيزة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة حركة السير لساعات طويلة، إثر غرق طرق رئيسية وحيوية، خصوصًا في أحياء شرق القاهرة تقطنها شخصيات عامة.

وقوبل ذلك بشكاوى عديدة لمواطنين، وانتقادات من كتاب رأي، بشأن غرق أحياء يفترض أنها مناطق سكنية جديدة.

ورغم الأزمات التي خلّفتها موجة الأمطار النادرة، إلا أن وزارة الري المصرية قالت، إن تلك الأمطار “أدت إلى توفير 50 مليون متر مكعب من المياه، نصفها في عمليات ري المحاصيل، والنصف الآخر انضم لمخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية” متوقعة “حدوث موجة جديدة من الأمطار بدءًا من يوم الإثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام”.