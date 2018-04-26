العراق يفتتح أول محطة لمعالجة المخلّفات الحربية والنفطية‎

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا العراقي عبد الرزاق العيسى، اليوم الخميس، أول محطة لمعالجة المخلّفات الحربية والنفطية في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقال العيسى، خلال مؤتمر صحفي في البصرة، إن “إقامة هكذا مشاريع مهمة ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة، وهناك لا بد من التعاون والتنسيق بين مختلف وزارات الدولة ذات العلاقة لرفع المخلّفات الحربية التي عانى منها العراق لسنوات طويلة”.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة والبيئة العراقية جاسم الفلاحي، في كلمة له خلال المؤتمر، إن “المحطة التي تم افتتاحها اليوم تعد الأولى في العراق، وهي متخصصة في معالجة المخلّفات الحربية والنفطية في البصرة”، دون أن يشير هو أو الوزير إلى حجم المخلّفات التي تعالجها، أو التكلفة، أو أي تفاصيل إضافية.

وتعاني محافظة البصرة جنوب العراق من انتشار المخلّفات الحربية التي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وسط محاذير من أنها تحتوي على إشعاعات كيمائية تسبب تلوثًا للبيئة، وتشكل خطورة على صحة الإنسان.