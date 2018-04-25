مصرع شاب مصري بـ”صاعقة برق”

لقي شاب مصري، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه بعد أنّ ضربته “صاعقة برق” خلال سيره في أحد شوارع محافظة الشرقية شمال شرق مصر.

وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي المصاحبة للأمطار الرعدية الغزيرة، التي هطلت على أغلب المناطق منذ أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: إنّ “الشاب محمود رضا لقي مصرعه، اليوم، بعد إصابته بصاعقة برق في قرية السكارنة التابعة لدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية”.

إلى ذلك، أصدر محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، توجيهات عاجلة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ “لرفع درجة الاستعداد القصوى” لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة.

ووجه سعيد أيضًا “بسرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع بصورة دورية”، خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب أغلب المحافظات المصرية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان، من “تقلبات جوية حادة تجتاح أغلب الأقاليم المصرية، إذ تنشط الرياح وتظهر سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار وصواعق رعدية وبرقية في مختلف أنحاء الجمهورية”.