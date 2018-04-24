بالفيديو.. ظهور “قرش الحوت” في شواطئ الإمارات

وثق مقطع فيديو متداول، ظهر اليوم الثلاثاء، ظهور قرش الحوت، في ميناء الصيادين برأس الخيمة في دولة الإمارات.

ويعد قرش الحوت سمكة مسالمة ولا تسبب أذى للإنسان، كما لا يوجد لها أسنان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها قرش الحوت على شواطئ الإمارات، فسبق أن سجل ظهورًا، العام الماضي أيضًا، في رأس الخيمة، كما ظهر في دبي، إضافة إلى ظهوره خلال أعوام سابقة.

وسبق أن أوضحت مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، أن أسباب ظهور قرش الحوت تعود إلى موسم التزاوج الذي يكون غالبًا في الفترة الراهنة، كما تبين وجود أحجام مختلفة من السمكة بمنطقة الخليج العربي، يتراوح طولها بين 6 إلى 23 مترًا، وذلك نتيجة الهجرة التي تقوم بها السمكة، وغالبًا ما تعود المولودة حديثًا منها وتبقى في مياه الخليج حتى تكبر.