بالصور.. اكتشاف فراشات بألوان معدنية كانت تعيش بجانب الديناصورات

كشف فريق بحثي عالمي عن فراشات ذات ألوان معدنية كالذهبي والبرونزي كانت تعيش بجانب الديناصورات منذ 200 مليون سنة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون الألوان الهيكلية للفراشات بحفريات حقبة الحياة الوسطى Mesozoic، لافتةً إلى استخدامهم مجاهر إلكترونية قوية لدراسة تفاصيل أجنحة تلك الحشرات.

وكشفت النماذج البصرية أن تلك الحفريات الصغيرة عبارة عن هياكل فوتونية مسؤولة عن منح أجنحة الحشرات ألوانًا معدنية مثل البرونزي والذهبي.

وقال الباحث “تيم ستاركي” من جامعة “إكزتر” البريطانية: “الألوان الهيكلية للفراشات كانت محور اهتمام البحث في الجامعة منذ فترة طويلة، وقد ساعدتنا في تطوير تقنيات بصرية مستوحاة من المجال البيولوجي. وفي دراستنا هذه، ركزنا على أصول تلك الألوان في الطبيعة؛ لنفهم كيف ومتى حدث هذا التطور في ألوان الفراشات”.

وخلص الباحثون أيضًا إلى أن اللون كان قوة دافعة مهمة في تشكيل وتطور أجنحة أقدم الفراشات والعث على كوكب الأرض.