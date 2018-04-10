إطلاق صافرات إنذار في الطائف.. وتعليق الدراسة بجامعات ومدارس سعودية (فيديو)

أعلنت السعودية مساء يوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في جامعات ومدارس عدد من مناطق البلاد ومحافظاتها ومدنها وبلداتها، ليوم واحد، بسبب تقلبات جوية متسارعة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة تعقبها سيول جارفة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع خلالها دوي صافرات الإنذار بالطائف، تحذيرًا من الخروج أثناء الأمطار الغزيرة خوفًا على سلامة السكان.

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في الجامعة وفروعها استجابة للتحذيرات المتتالية التي تتزامن مع هطولات مطرية غزيرة تجعل من المرجح انضمام مدن أخرى في المنطقة إلى قرارات تعليق الدراسة.

بناءً على تحذيرات الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات

وجه معالي مدير #جامعة_الطائف د. حسام بن عبدالوهاب زمان بتعليق الدراسة يوم الأربعاء ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩ هـ في #جامعة_الطائف والفروع التابعة لها نظراً للظروف الجوية المتوقعة — صالح الثبيتي (@althobaity) April 10, 2018

وأعلنت إمارة منطقة عسير تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بكافة محافظات المنطقة ليوم غد الأربعاء استجابة لتحذيرات رسمية من التقلبات الجوية التي قد تشكل تهديداً لسلامة الطلاب.

وقالت إمارة المنطقة في بيان لها إن “‏سمو الأمير فيصل بن خالد أمير عسير، يُوجه بتعليق الـدراسة غـداً الأربعاء في التعليم العام والجامعي بعموم محافظات المنطقة بنين وبنات نظرًا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد واستمرار هطول الأمطار على عموم المنطقة، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وسلامة الجميع”.

سمو الأمير فيصل بن خالد أمير #عسير

يُوجه بتعليق الـدراسة غـداً الأربعاء في

التعليم العام والجامعي بعموم محافظات

المنطقة بنين وبنات نظراً للتقارير الواردة

من هيئة الأرصاد واستمرار هطول الأمطار

على عموم المنطقة ، وحرصاً على سلامة

أبنائنا الطلاب والطالبات وسلامة الجميع pic.twitter.com/HSajVVVrfR — إمارة منطقة عسير (@emartasir) April 10, 2018

وفي منطقة مكة المكرمة التي تشهد بعض محافظاتها تقلبات جوية وهطولات مطرية غزيرة مساء الثلاثاء، أعلنت الجهات المسؤولة عن التعليم هناك، تعليق الدراسة في مدارس محافظات الطائف ورنية والخرمة وتربة والمويه وميسان.

#تعليم_الطائف :

نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها #الطائف ولتحذيرات الأرصاد وحرصا على سلامة الطلاب

والطالبات

: تم تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في كافة المدارس بالمحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميا#رنيه #الخرمه #تربة #المويه #ميسان#تعليق_الدراسه_في_الطايف pic.twitter.com/1MTpMe4VnG — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 10, 2018

وضمت إمارة منطقة مكة المكرمة، الكلية التقنية بالطائف لإعلانات تعليق الدراسة، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” “نظراً لما تشهده محافظة الطائف وماجاورها من الظروف الجوية، وحرصًا على سلامة الجميع، وجهنا بتعليق التدريب غدًا الأربعاء لعموم وحدات التدريب الحكومية والأهلية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في محافظات الطائف #ميسان #تربه #رنية”.

الكلية التقنية بالطائف..

نظراً لما تشهده محافظة الطائف وماجاورها من الظروف الجوية، وحرصا على سلامة الجميع، وجهنا بتعليق التدريب غدا الأربعاء لعموم وحدات التدريب الحكومية والأهلية ومعاهد الشراكات

الاستراتيجية في محافظات

الطائف #ميسان #تربه #رنية#تعليق_الدراسه_في_الطايف pic.twitter.com/K9bRfViMix — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 10, 2018

وتشهد مختلف مناطق المملكة هذه الأيام تقلبات جوية ترافقها هطولات مطرية غزيرة وسيول جارفة تؤثر بشكل كبير على انتظام طلاب المدارس والجامعات في دوامهم مع امتناع كثير من الأهالي عن إرسال أبنائهم في الأجواء المتقلبة.

وتصدر إدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها قرارات تعليق الدراسة بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي تحدد حالة الطقس وتصدر تنبيهات قبل ساعات فقط من بدء عاصفة مطرية أو رعدية، ما يعني أن تعليق الدراسة قد يصدر خلال أي وقت ومن أي منطقة من مناطق المملكة الـ 13.

ويتابع سكان المملكة إعلانات هيئة الأرصاد الجوية وتحذيراتها بجانب متابعتهم لخبراء طقس ينشطون في التدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب التعرض لمخاطر تسببت في السنوات الماضية بخسائر بشرية ومادية.

وتتسبب بعض السيول التي تشهدها المملكة سنويًا بخسائر بشرية بجانب المادية تتمثل بوفاة بعض الأشخاص في حوادث غرق وسقوط واصطدام متنوعة، فيما شهدت مدينة جدة كارثة كبيرة في العام 2009 عندما قضى نحو 120 شخصًا في سيول جارفة اجتاحت المدينة.