بالفيديو.. سُحب “غريبة” تلف سماء الرياض

بالفيديو.. سُحب “غريبة” تلف سماء الرياض

المصدر: إرم نيوز

نشر عبدالله المسند أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمتخصص بالطقس والفلك في السعودية، اليوم الأحد، فيديو لسحابة تحتضن سماء مدينة “الأفلاج” في العاصمة الرياض.

وقال المسند عبر تغريدة له على موقع “تويتر”، إن “هذه السُّحب تُدعى السُّحب الأسطوانية، أو سُحب الرول، أو السُّحب الأنبوبية، وهي سُحب أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوعٍ من السُّحب المجاورة”.

وأضاف أن “هذه السُّحب تتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحيانًا مصاحبة للعواصف الرعدية”.

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