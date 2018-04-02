مقتل 4 أشخاص في فيجي جراء الإعصار “جوزي”

المصدر: أ ف ب

أدى الإعصار “جوزي” الذي ضرب جزيرة “فيجي” إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وفقدان خامس، في حين لا تزال الفيضانات تغمر مساحات واسعة في الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

ومن أبرز المناطق المتضررة، مدينة “نادي” السياحية التي غمرت الفيضانات الجزء الأكبر منها بسبب الرياح العاتية التي رافقت الإعصار وبلغت سرعتها 100 كلم/ ساعة.

وقال المسؤول في الشرطة ليفاي دريو، لموقع “فيجي فيلدج” الإخباري المحلي، إن “مياه الفيضانات جرفت 5 أشخاص تم العثور على جثث أربعة منهم” في حين لا يزال البحث جاريًا عن الخامس المفقود وهو شاب عمره 19 عامًا.

وبحسب المكتب الوطني لإدارة الكوارث فقد تم إيواء أكثر من ألف شخص في مراكز إخلاء، في حين لا يزال الأرخبيل في حالة إنذار بسبب استمرار خطر الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وقد غمرت الشوارع والطرقات وحولتها إلى بحيرات تنتشر وسطها السيارات والمباني التي غمرتها المياه.