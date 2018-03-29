بالصور.. قطط البصرة العراقية تنعم بالرفاهية في فندقها الخاص

في مشهد أبعد ما يكون عن ساحات الحرب في العراق، وجد محبو القطط في مدينة البصرة ملاذًا لحيواناتهم الأليفة المفضلة، حين حوّل طالب الطب البيطري أحمد طاهر مكي منزله في المدينة إلى ما يعتقد أنه أول فندق للقطط في البلاد.

ومقابل خمسة آلاف دينار عراقي أي ما يعادل 4.20 دولار في الليلة أو بنصف تلك القيمة لفترات البقاء الأطول، يمكن للضيوف الاستمتاع بالأسرة والوجبات المنتظمة والفحوص الطبية واللعب في ساحة صغيرة في بيئة مزودة بتكييف هوائي.

وقال مكي “إنه يأمل في تشجيع عدد أكبر من الناس على تبنّي القطط في المدينة وتوفير مكان يتركون فيه حيواناتهم عندما يضطرون للسفر”.

وأشار إلى أن “رعاية الحيوانات تملأ قلوب الناس بالرحمة” مضيفًا أن “هذا شيء راق ولا سابقة له في الجنوب وفي مدينة البصرة بالذات”.