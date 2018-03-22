الجزائر.. الثلوج تعزل عدة مناطق شمالية وإلغاء رحلات جوية

تسببت الثلوج المتساقطة على محافظات شمالي الجزائر، منذ أمس الأربعاء، في عزل عدة مناطق، مما استدعى تدخل قوات الجيش لفتح محاور الطرق الرئيسية والفرعية، فيما تم إلغاء رحلات جوية.

وذكرت الإذاعة الحكومية، اليوم الخميس، أن استمرار التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج خلال الساعات الماضية تسبب في انقطاع حركة المرور عبر العديد من الطرق بعدة محافظات، شمالي البلاد.

بدورها، قالت قوات الدرك (تابعة لوزارة الدفاع) في عدة نشرات منذ أمس، أن 16 محافظة شمالي البلاد، سجل بها توقف لحركة السير عبر طرق رئيسة وفرعية، استدعى تدخل وحداتها لـ”فتح عدة مسالك رفقة قوات الجيش لدعم السلطات المحلية”.

وأوضحت أن المحافظات التي شهدت شللًا في حركة السير هي برج بوعريريج، وقسنطينة، وسطيف، وأم البواقي، وميلة، وبجاية جيجل، وسوق أهراس، وقالمة، وسكيكدة (شرق) البويرة، وتيزي وزو، وعين الدفلى (وسط) وتلمسان، وسيدي بلعباس، وتيارت (غرب).

فيما أكدت مصالح الأرصاد الجوية بالجزائر، أمس، أن أغلب محافظات شمالي البلاد خاصة الشرقية منها ستشهد سقوط أمطار غزيرة وثلوج خلال الأربعاء والخميس.

من جانبها، أعلنت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية، اليوم، إلغاء أربع رحلات كانت مقررة صباحًا؛ بسبب الأحوال الجوية.

ويتعلق الأمر بثلاث رحلات دولية بين قسنطينة – مرسيليا (فرنسا) وقسنطينة – ميلوز (فرنسا) وسطيف – مرسيليا (فرنسا)، وكذا رحلة داخلية بين قسنطينة – الجزائر العاصمة.

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت وزارة الدفاع، إن “فرقًا من الجيش تدخلت اليوم لفك العزلة عن المناطق التي سجلت تساقطًا كثيفًا للثلوج”.

وأضافت أن “التدخل كان في ولايات: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو (وسط)، تلمسان، سيدي بلعباس (غرب)، قسنطينة، سطيف وبجاية (شرق)”.

وقبل أسبوع، أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الجزائر شهدت هذا الموسم عودة التساقطات إلى معدلها السنوي وهو 700 ملم في المناطق الشمالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، أدّى إلى امتلاء السدود بنسبة 56 بالمائة.