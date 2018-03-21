بالصور.. عاصفة ثلجية تجتاح شرق أمريكا

وصلت عاصفة ثلجية تحمل أمطارًا متجمدة ورياحًا إلى شرق الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مما أدى إلى شل حركة النقل العام وإغلاق المدارس في عدة مدن.

وقال دان بيترسون، خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالطقس: إن العاصفة ستؤدي إلى تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و46 سنتيمترًا في مناطق من فيلادلفيا إلى مدينة نيويورك، الأربعاء.

كما اجتاحت العاصفة نقاطًا على طول الساحل الشرقي مثيرة رياحًا تزيد سرعتها على 80 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لمركز التنبؤات الجوية.

وساد الهدوء تايمز سكوير الذي عادة ما يعج بالحركة في نيويورك، رغم أن العاصفة لم تصل بكامل قوتها بعد.

وقالت شيريل ماندلباوم، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية كانت تلتقط صورًا مع صديقة هي معلمة أخرى: “لن نسمح للثلج بأن يعطل يومنا الثلجي”. وكان اليوم عطلة بعد إلغاء الدراسة.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين: إن الثلوج التي بلغ ارتفاعها عدة سنتيمترات في واشنطن وضواحيها تسببت في إغلاق مكاتب الحكومة الاتحادية.

كما أغلقت مدارس واشنطن، وتمتع الأطفال في فيلادلفيا وأجزاء من نيوجيرزي وبيتسبيرج بالثلوج.

وألغت شركات الطيران أكثر من 3890 رحلة من وإلى الولايات المتحدة، وفقًا لموقع فلايت أوير لتتبع الطيران. وتأجلت ما يقرب من 1000 رحلة أخرى.