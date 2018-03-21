في منطقة غامضة.. علماء يكتشفون لأول مرة أسماكًا نادرة مبهرة (صور)

اكتشفت مجموعة من العلماء منطقة جديدة بالبحر الكاريبي، تحتوي على أسماك لم يسبق للعلماء الاطلاع عليها من قبل، على عمق 1000 قدم تحت سطح البحر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تنتمي كل سمكة من أصل 5 سمكات تخرج من هذه المنطقة الغامضة بالكاريبي إلى فصيلة جديدة لم يسبق للعلماء اكتشافها من قبل، ما دفعهم لإطلاق اسم “المنطقة الرعدية” على هذا الجزء من الكاريبي.

ويعد هذا الأمر عجيبًا بعض الشيء، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن هذه الأنواع الكثيرة من الأسماك الملونة من المفترض أن تعيش في بعض المناطق التي تحتوي على شعب مرجانية.

ويأمل الباحثون في العثور على المزيد من الأنواع النادرة من الأسماك عند البحث في أعماق الكاريبي، حيث يعتقد العلماء أن هذه الأسماك غادرت سطح الماء نظرًا لتأثرها بتغير المناخ.

ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى مجموعة من علماء الأحياء البحرية التابعين لمعهد “أبحاث سميثسونيان تروبيكال”، إذ نجحوا في العثور على هذه المخلوقات النادرة عند دراسة مجموعة من الشعب المرجانية قبالة جزيرة “كوراساو” الواقعة في جنوب البحر الكاريبي.