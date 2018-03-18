“الوحش الصغير من الشرق” تشل الحركة في مطارات بريطانية (صور)

ألغى مطار هيثرو في لندن أكثر من 100 رحلة جوية، أمس السبت، ومن المتوقع إلغاء مزيدٍ من الرحلات، اليوم الأحد، بعد وصول العاصفة الثلجية التي أُطلق عليها “الوحش الصغير من الشرق” إلى بريطانيا، والتي أدَّت إلى تساقط الثلوج بغزارة وهبوط كبير في درجات الحرارة.

ووصلت العاصفة من سيبيريا، فجر أمس، بعد نحو أسبوعين من تعرّض المملكة المتحدة لعاصفة أشد جاءت من سيبيريا أيضًا، وأُطلق عليها “الوحش من الشرق” والتي أدَّت إلى تساقط غير مسبوق للثلوج، ووصول درجات الحرارة إلى أكثر من 15 دون الصفر.

وقالت الصحف البريطانية، إن مطار هيثرو ألغى أكثر من 100 رحلة جوية محلية أمس، وسيتم إلغاء، أو تأخير، المئات من الرحلات اليوم، فيما أعلنت مطارات بريطانية أخرى مثل: لوتون، و ستانسيد وجيتويك، وبرستول، تأخر عدد كبير من الرحلات.

كما أعلنت محطات القطار في معظم مناطق المملكة المتحدة، تأخر رحلاتها، في حين أصدرت الشرطة بيانًا حثت فيه السائقين على ضرورة القيادة بحذر بسبب الثلوج.

وتوقَّعت الأرصاد الجوية البريطانية، أن تستمر العاصفة الثلجية، حتى يوم غدٍ الاثنين، متوقعة سقوط مزيد من الثلوج في معظم المناطق ليصل سمكها إلى 20 سم.

وقال رتشارد ليونارد من دائرة سلامة الطرق:”ننصح السائقين بضرورة ترك مسافة كافية لاحتمالات حدوث انزلاقات، بسبب كثافة الثلج على الطرق، ما يؤدي إلى وقوع حوادث، مشيرًا إلى أن مركبات كثيرة تابعة للشرطة تقوم بإزالة الثلج المتراكم.

وأعلنت الشرطة، مساء أمس، وقوع عدد من حوادث الطرق دون حدوث أي إصابات، بعكس العاصفة الثلجية قبل أسبوعين والتي أدَّت إلى مقتل نحو 10 أشخاص، وجرح العشرات، وتدمير عدد كبير من المنازل.