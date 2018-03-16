لأول مرة.. علماء يسجلون صوتًا مرعبًا لرعد بركاني (فيديو)

تمكنت مجموعة من العلماء من تسجيل صوت رعد بركاني نتج عن برق أصاب أعمدة رماد بركان بوغوسلوف في جزر ألوشيان بولاية ألاسكا الأمريكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن العلماء يعتقدون أن ظاهرة البرق والرعد البركاني تحدث بسبب التدفق القوي للطاقة الكهربائية التي تنشأ في سحب الرماد.

وعلى الرغم من تمكن الباحثين في الماضي من التقاط صور للبرق البركاني، إلا أن تسجيل الرعد البركاني ظل بعيد المنال، نظرًا لصعوبة التمييز بين الأصوات المختلفة التي تظهر أثناء الاندلاع.

ونوهت الصحيفة إلى أن التسجيلات الجديدة قد تساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة الرعد البركاني وتحديد مدى خطورة سحب الرماد.

بدوره، قال الباحث وعالم الزلازل بمرصد بركان ألاسكا في مدينة أنكوريج الأمريكية “مات هاني”: “إنها ظاهرة يسمعها ويراها الأشخاص القريبون من مناطق البراكين. ولكنها المرة الأولى التي نسجل فيها صوت الرعد وندرجه في البيانات العلمية”.

واستخدم الباحثون خلال دراستهم ميكروفونات على جزيرة قريبة لتحديد الضوضاء التي يصدرها بركان بوغوسلوف في ألاسكا، حيث يوجد أكثر من 50 جزيرة بركانية في شمال المحيط الهادئ.

وسيتيح تحليل صوت الرعد البركاني للعلماء العثور على طريقة للكشف عن البرق، وربما تقدير حجم الأعمدة الرمادية؛ إذ وجدوا أن شدة الرعد تتطابق مع شدة البرق، وهو ما يساعدهم في معرفة مدى خطورة البركان.