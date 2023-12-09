الصين ترى "تقدمًا" في مؤتمر المناخ بشأن الوقود الأحفوري

أكد المبعوث الصيني للمناخ، شيه تشن هوا، اليوم السبت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي، إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات المعقدة حول الوقود الأحفوري، قبل 3 أيام من موعد انتهاء المؤتمر.

وقال أمام صحفيين: "نريد جميعًا أن نعمل معًا لإيجاد صيغة تعطي الاتجاه الصحيح للجهود التي يتعين بذلها، وتكون شاملة قدر الإمكان، ومقبولة من جميع الأطراف".

وأضاف "شيه" أن المؤتمر سيكون مصيره الفشل إذا لم يتمكن من إيجاد "حل" لمسألة الوقود الأحفوري.