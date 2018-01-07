إيداع أضخم حوت نافق بمتحف علوم البحار في مصر (صور)

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إيداع الهيكل العظمي للحوت الضخم النافق الذي عثر عليه في وقت سابق على شواطئ الإسكندرية بمتحف علوم البحار.

وأصدرت ،عبير السحرتي، مديرة المعهد القومي لعلوم البحار، قرارًا بنقل الحوت النافق إلى مدفن الأحياء المائية في منطقة المكس؛ تمهيدًا لتعريضه للملح بغرض الاحتفاظ بهيكله العظمي، المقرر عرضه لاحقًا داخل المتحف.

وعثرت مصر في وقت سابق اليوم الأحد على حوت نافق على أحد شواطئ الإسكندرية يبلغ طوله حوالي 12 مترًا، جرى انتشاله بمعرفة وحدة “الإنقاذ النهري”، حيث تواصل فرق إنقاذ الحماية المدنية نقل الحوت لدفنه.

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا بالعثور على سمكة كبيرة الحجم بمياه البحر قبالة شاطئ رشدي، وانتقلت قيادات الأمن وقوات من الحماية المدنية لمعاينة الواقعة.

ومن جانبها سلّمت قوات الحماية المدنية الحوت لمسؤولي المعهد القومي لعلوم البحار لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه.

وتبين أن الحوت أنثى، وعمرها من 7 إلى 8 سنوات، من ذوات الزعنفة الظهرية، وهي من الثدييات البحرية، وموطنها الأصلي المحيط الأطلنطي، وطولها 12 مترًا، ووزنها 4 أطنان.