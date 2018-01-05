مصر.. تحذيرات من غرق مدينة الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية اضطرابات جوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في أضرار بالغة وسقوط أجزاء من العقارات وغرق بعض الشوارع والمناطق، وإرباك في حركة المرور.

غرق نادي الأطباء

وفي 4 يناير 2018 تسببت الأمطار والرياح الشديدة، في غرق نادي الأطباء على الكورنيش بمنطقة سابا باشا، شرق المدينة، بشكل كامل، ومنعت دخول وخروج رواد النادي والعاملين به، وأطلق مسئولو النادي استغاثة لإنقاذهم من الغرق.

كما تسببت الرياح في تطاير الإعلانات والكراسي وتحطمت بعض الواجهات الزجاجية داخل النادي، ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات لشفط المياه داخل النادي وإنقاذه من الغرق.

تلفيات بنادي المهندسين

أما اليوم الجمعة 5 يناير 2018 فقد تسببت موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، في تلفيات ضخمة بعدد من المنشآت الكائنة على كورنيش المحافظة نتيجة شدة الرياح، ومنها مقر نادي المهندسين المطل على ساحل البحر المتوسط في منطقة جليم شرقي المحافظة.

وضربت أمواج شديدة تجاوز ارتفاعها المترين تأثرًا بزيادة سرعة الرياح، مقر النادي، الذي غرقت بعض أجزائه والتهمتها المياه محدثة تلفيات كبيرة بملحقاته.

تتعرض سواحل المحافظة لموجة عاتية من الطقس السيئ تزامنًا مع نوة “رأس السنة” التي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في أمواج البحر، فضلاً عن رياح غربية وعواصف.

المهندس محمد فتح الباب، رئيس نادي المهندسين بسبا باشا، قال إن الطقس السيئ وارتفاع الأمواج تسبب في وصول المياه للساحة الرئيسيّة بالنادي، وهو ما تسبب في تراكم للمياه بالساحة الرئيسيّة دون توقف للخدمات المقدمة للمهندسين.

وأوضح “فتح الباب”، في بيان، أن العاملين قاموا بسحب المياه طبقا للخطة المعدة من إدارة النادي للتعامل مع الحالات الطارئة.

تأثير الأمطار على الملاحة البحرية

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة 5 يناير 2018، استمرار غلق بوغازيي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، بما لا يسمح بحركة السفن والقاطرات البحرية.

غرق الإسكندرية

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حذر من غرق مدينة الإسكندرية، وطالب بسرعة بردم الشواطئ بميل محدد ما بين 3 إلى 5 أمتار من أجل حماية الإسكندرية والدلتا من الغرق، لافتًا إلى أنه يجب الانتباه للتغيرات المناخية التي أثرت على دول العالم ومنها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اَخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، تقديم جابر القرموطي، أن الجبال الثلجية في القطب الشمالي بدأت تنهار بجانب ارتفاع منسوب أسطح البحار والمحيطات بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الدول المنخفضة مثل مصر ستغطي بتلك المياه الزائدة عن الحد الطبيعي لذا يجب الانتباه من ذلك الأمر بوضع المصدات والعوائق.