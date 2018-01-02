هل ستختفي الشوكولاتة من العالم بالفعل؟

حذّر خُبراء من أن الشوكولاتة يُمكن أن تنفد من العالم في غضون 30 عامًا بسبب تغيير المناخ، إذ تكافِح أشجار الكاكاو من أجل النمو في مناخات أكثر دفئًا، خلافًا لنموها الطبيعي في ظروف مناخ الغابات المطيرة، واعتمادها على هطول الأمطار الغزيرة بالقرب من خط الاستواء.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن خطر ارتفاع درجات الحرارة على مدى العقود الثلاثة المُقبلة، يعني فقدان الرطوبة في الأرض، ما يؤدي إلى فقدان بيئة نبتة الكاكاو في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، أن المزارعين في دولتي ساحل العاج وغانا، المعروف أنهما يُنتجان أكثر من نصف الشوكولاتة في العالم، قرروا مُؤخرًا نقل مناطق إنتاج الكاكاو إلى آلاف الأقدام في التضاريس الجبلية الصاعدة، مُحذرًا بأن هذه الخطوة تُهدد النظام البيئي لأشجار الكاكاو، وتعمل على موتها بالفعل.

وبيّن دوغ هوكين من شركة “هاردمان أغريبوسينيس” البريطانية لبحوث الأعمال الزراعية العالمية، أن أساليب زراعة الكاكاو لم تتغير مُنذ مئات السنين.

وأوضح لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذه النبتة لم تستفد من التطوير الحديث في أساليب الزراعة، لأنّ أكثر من 90% من محصول الكاكاو العالمي، يعود إلى مالكين صغار، يستخدمون أدوات زراعية غير متطورة.