تجمد شلالات نياغارا ونفوق أسماك القرش على الشواطئ (صور)

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن الطقس القطبي اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وحّول شلالات نياغارا إلى جليد.

واستقطبت تلك الأجواء المحتفلين بالعام الجديد، مساء أمس، الذين رصدوا على شواطئ “بنسلفانيا” نفوق عدد من أسماك القرش المتجمدة، بسبب انخفاض الحرارة إلى ما دون 28 درجة مئوية تحت الصفر.

وقدرت الشبكة عدد السياح الذي ستجذبهم ظاهرة تجمد الشلالات بنحو مليوني شخص، ما يقارب عدد الذين وفدوا عام 1962، عندما تجمدت المياه بوصول درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر.

وأشارت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى أن هذه الموجة من الصقيع التي طالت حوالي 220 مليون شخص في قارة أمريكا الشمالية مصدرها جيب قطبي في أقصى قارة أمريكا الشمالية.