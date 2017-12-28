الأردن يفقد 53% من موارده المائية ما بين الهدر والسرقات

نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، عن مساعد أمين عام وزارة المياه والري للإعلام والتوعية المائية، الدكتور عدنان الزعبي، قوله إن “نسبة الفاقد من المياه محليًا، يصل لنحو 53 بالمائة سنويًا، وإن 35 بالمائة منه، سببه السرقات والاستعمال غير المشروع”.

وأشار الزعبي لدى حديثه عن موضوع الاعتداءات و السرقات، التي تصل 35%، إلى أن “السرقات من خط الديسي الرئيسي في الأردن، تتم بطريقة حرفية دقيقة؛ الأمر الذي يجعل ثمة صعوبة في تفسيره، لا سيما وأن السرقة بقطر أربعة أنش، باتت أمرًا يبعث على التساؤل والاستغراب، وفق ما أوردت “بترا”.

من أفقر بلدان العالم مائيًا

وقال الزعبي، في محاضرة عامة، إن “حصة الفرد الأردني من المياه، لا تتجاوز 123 مترًا مكعبًا سنويًا”؛ الأمر الذي جعل المملكة، وفقًا للمنظمات الدولية، تصنف من “البلدان الفقيرة مائيًا”، مشيرًا إلى أن “الحسابات الدولية، تعتبر أن خط الفقر المائي، دون الألف متر مكعب سنويًا”.

نسبة الاستفادة من المياه

وأشار إلى أن معدل التبخر في الأردن يبلغ 92 بالمائة، بحكم أن أراضيه مصنفة جافة وشبه جافة، لتبقى إجمالي الاستفادة من المياه ثمانية بالمائة، تذهب أربعة بالمائة منها لباطن الأرض، وأربعة أخرى تفيض على السدود؛ لتشكّل ما مجموعه 300 مليون متر مكعب لباطن الأرض، و 600 مليون متر مكعب تذهب للسدود.

يشار إلى أن لدى الأردن عشرة سدود، تجمع ما مقداره 340 مليون متر مكعب، إضافة إلى برك وحفائر؛ تجمع 100 مليون متر مكعب، ليصل الرقم بمجمله لنحو 400 مليون متر مكعب سنويًا.