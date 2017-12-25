العاصفة “تمبين” تقتل 240 شخصًا في الفلبين وتتوجه نحو فيتنام

أعلنت السلطات الفلبينية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة “تمبين” إلى 240 قتيلًا.

واكتسحت العاصفة “تمبين” جزيرة “مينداناو” الجنوبية، التي تكون عادة بمنأى عن نحو 20 عاصفة مدارية، تجتاح أرخبيل الفلبين كل سنة.

وأكد مسؤولو الإغاثة، الإثنين، أن الحصيلة ارتفعت إلى 240 قتيلًا، مشيرين إلى أن معظم القتلى كانوا في “مينداناو”، وفي شبه جزيرة “زامبوانغا”، ومحافظة “لاناو دل سود”.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 107 مفقودين في مينداناو، فيما تسببت العاصفة بتشريد 52 ألف شخص.

وانقشعت العاصفة عن الأرخبيل، صباح الأحد، مبتعدة نحو بحر الصين الجنوبي، في حين تتوقع الأرصاد وصولها، مساء الإثنين، إلى فيتنام.

وتعد العواصف المدارية نادرة في مينداناو؛ لكنها تخلف أضرارًا مدمرة، ففي نهاية 2012 خلف فيها إعصار بوفا 1900 قتيل ومفقود، وفي 2011 خلف إعصار واهي 1080 قتيلًا.

وفي 2013 ضرب إعصار “هايان” الكاسح وسط الأرخبيل تصحبه رياح تجاوزت سرعتها 315 كيلومترًا في الساعة، فأدى إلى تشكل مد بحري شبيه بالتسونامي دمر كل ما صادفه، وخلف أكثر من 7500 قتيل ومفقود، ودمر أكثر من 4 ملايين منزل.

من جانب آخر، قتل 20 شخصًا من عائلة واحدة، بينهم 6 أطفال، الإثنين؛ إثر اصطدام بين حافلتين في “أغو” على بعد 200 كيلومتر شمال “مانيلا”، أثناء توجههم لحضور قداس الميلاد في كنيسة ماناوغ الأثرية، وفق الشرطة.

وبعد حريق المركز التجاري في دافاو، جنوب البلاد، والذي أوقع 37 قتيلًا على الأقل، أعلن وزير العدل فيتاليانو أغيري، الإثنين، عن فتح تحقيق من أجل “محاسبة المسؤولين” عن هذه المأساة.