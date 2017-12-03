بالصور.. تعرف على ظاهرة “La Nina” التي ستجمد بريطانيا وأوروبا

توقع مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أن تتعرض البلاد ومناطق في أوروبا إلى عواصف ثلجية عارمة، تعزز المخاوف من تأثير ظاهرة ‘La Nina’ والتي تطلق على الطقس القارس جدًا الذي يستمر فترة طويلة.

وكانت ‘La Nina’ أثرت على بريطانيا في العام 2010، وأحدثت شللًا في البلاد، إذ انخفضت درجات الحرارة حينها إلى ما دون 13 درجة مئوية تحت الصفر، وتراكمت الثلوج فيها لأسابيع.

بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية، جراهام مادج، لصحيفة “إندبندنت” إن “بعض المناطق في المملكة المتحدة ستكون على موعد مع تراكم الثلوج لارتفاعات تزيد على 4 أمتار ودرجات حرارة ما دون الصفر بثماني درجات”.

وأشار إلى أن الطقس خلال موسم أعياد الميلاد في البلاد سيكون قارسًا جدًا وسيغطي الثلج أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا، متوقعًا في الوقت نفسه أن تبدأ موجات باردة جدًا بعبور المملكة المتحدة اعتبارًا من الخميس المقبل.

وتأتي هذه العاصفة المرتقبة مع الذكرى الثانية لعاصفة “ديزموند” التي ضربت بريطانيا العام 2015، وتسببت في هطول الأمطار على مدار 24 ساعة بينما غمرت 5200 منزل فى منطقة كمبريا وحولها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن موجة ثانية من العواصف يومي السبت والأحد، هي الأكثر انخفاضًا ستضرب الشمال.

ووفقًا لمدير مكتب الأرصاد الجوية مارك ويلسون، فإنه “من المتوقع أن يكون هناك انخفاضان منفصلان في الأسبوع المقبل”.