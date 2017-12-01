بالصور.. تعرّف على أنقى 10 شواطئ في العالم  

يقصد السياح الشواطئ والمنتجعات البحرية للاسترخاء والاستمتاع بالمياه والشمس وإعادة الانتعاش إلى أجسادهم بعد عملٍ ومللٍ طويلين.

وعلى الرغم من أن جزر المالديف، وهاواي، وموريشيوس، تشتهر بشواطئها الجميلة ومياهها الزاهية، إلا أن المواقع الاستوائية ليست الوحيدة في العالم التي تستأثر بالسواحل المثالية الخلابة.

وما يدفع المرء للدهشة عندما يعلم أن هناك 10 شواطئ لم يسمع عنها سابقًا تعتبر من الأكثر نقاءً وجمالًا في أوروبا إن لم يكن في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن هذه الشواطئ ذات المياه الزرقاء والرمال الذهبية موجودة في آيسلندا.