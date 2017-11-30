شاهد الصور الفائزة بجائزة أفضل مشاهد الطبيعة في 2017 (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الصور الفائزة بجائزة “أساتذة التصوير الفوتوغرافي للطبيعة ” Masters of Landscape Photography” للعام 2017، والتي تم إدراجها في كتاب جديد تضمن 16 صورة احترافية.

ويقول معد الكتاب واسمه روس هودينوت: “التقطت الصور مجموعة من أبرز المصورين المحترفين في العالم، وشملت لقطات لأبرز المعالم الطبيعية في مختلف أرجاء العالم”.

وأوضح هودينوت أن الكتاب المصور الجديد يتضمن شرحًا وافيًا حول هوية المصور، وسيرته، والمكان، وطريقة التصوير، وغيرها من المعلومات.

ويضيف: “نشر الكتاب الجديد بواسطة “Ammonite Press”، وهي مؤسسة تعنى بمجالات التصوير والتوثيق.”