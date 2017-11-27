بالصور.. مُصوّر شجاع يقترب من التماسيح لتوثيق لقطات مذهلة

نجح المصور البريطاني “غاري بيرت”، من خلال مشاهد لا تصدق، في التقاط صور لمجموعة تماسيح يبلغ طول الواحد منها تسعة أقدام.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن اللقطات المذهلة التي التقطها بيرث (44 عامًا) في حديقة غاردينز دي بكوبا، تعرض مشاهد غير مسبوقة للتماسيح التي كانت تقفز وسط الماء، حيث يظهر أحد التماسيح أسنانه وكأنه يبتسم للكاميرا، ويظهر آخر يسبح نحو المصور، وثالث ينتزع دجاجةً من يدي مربي التماسيح ويلتهمها كاملةً.

وقال بيرت، إنه “كان هناك ثلاثة إلى أربعة من التماسيح في المنطقة، لذلك كان عليه وفريقه أن يتحققوا باستمرار في كل مكان من حولهم، حيث كان لابد له أن يقترب بشدة من التماسيح للحصول على صور مثيرة”.

وباستخدام عدسات زاوية واسعة، التقط صورًا مع نيكون D750 تحت الماء و D500 نيكون فوق المياه، وأظهرت كافة تفاصيل التماسيح.

وغادر بيرت لندن قبل 10 سنوات للتجول حول جميع القارات السبع، وسافر إلى أكثر من 80 بلدًا مع زوجته، وأصبح مصور الطبيعة والذي يهدف لحفظ الطبيعة وحماية المحيطات.