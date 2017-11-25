” ناسا” تدرس هديرًا فضائيًا غامضًا يتنقل بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا والشرق الأوسط

قال عالم النيازك في وكالة الفضاء الأمريكية، بيل كوك ، أن فريقًا من وكالة “ناسا” يعكفون الآن على تحليل ظاهرة غريبة تكررت في أمريكا وبريطانيا والشرق الأوسط وأستراليا، تتمثل بسماع أصوات فضائية، فيها من الأزيز والهدير العالي، وكسر حاجز الصوت الذي لم يستطع أحد حتى الآن تفسيره.

وكان كوك يتحدث في ذلك إلى شبكة”أيه بي سي” الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحليل الشواهد المتماثلة في هذه الظواهر، التي تكررت حول الأرض دون أن يكون لها تفسير ، خاصة أنه لا يوجد ما يربط بين هذه الحوادث المتباعدة زمانًا ومكانًا.

موقع “أم أن أن” الإخباري المتخصص بعلوم البيئة أورد اليوم أنه جرى تسجيل هذه الأصوات العالية المسموعة من مسافات بعيدة، بشكل متتابع في عدة أماكن من الكرة الأرضية، وتفاوتت فيها التفسيرات غير المقنعة. وقد فصلت بين الحادث والآخر مدد زمنية، كانت تصل إلى أسبوعين وأحيانا شهر.