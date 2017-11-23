زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ولاية موغلا، غربي تركيا.

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإنّ الزلزال ضرب قضاء “أوله” التابع للولاية المذكورة، في تمام الساعة 23.22 بالتوقيت المحلي (20.22 تغ).

وأضاف أنّ الهزة الأرضية وقعت على عمق 12.19 كيلو متر تقريبًا، تحت سطح الأرض.

واستمرت الهزة الأرضية ما بين 5 إلى 10 ثوانٍ، وتسببت في حالة فزع انتابت سكان المنطقة، ما دفعهم للهروب إلى الشوارع، بحسب شهود عيان.

في سياق متصل، قال سالم أويصال، مختار حي “أريجيلار” بالقضاء المذكور، إن بنايات الحي كافة تضررت جرّاء الزلزال، الذي تسببت هزاته الارتدادية في خروج الناس من المنازل، وقضاء ليلتهم بالشوارع.

وبحسب تصريحات صحافية للمختار، بدأت فرق الإطفاء التابعة للولاية عملية تحديد المنازل المتضررة، مؤكدًا أنهم شعروا بالهزة الأرضية بشكل كبير.

وتابع قائلًا “يوجد بالحي 25 منزلًا تضررت كلها، وقد تسببت صخور انزلقت من بعض الجبال في غلق الطرق بشكل كامل”.