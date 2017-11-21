ميناء جدة يستأنف العمل بعد توقفه بسبب الظروف الجوية

أعلن “ميناء جدة الإسلامي” غربي السعودي، اليوم الثلاثاء، استئناف الحركة الملاحية، بعد نحو 3 ساعات على توقفها بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقال ميناء جدة عبر حسابه على “تويتر”، “استئناف الحركة الملاحية الساعة (10:55 بالتوقيت المحلي 07:55 ت. غ) وذلك بعد انخفاض سرعة الرياح دون الـ25 عقدة، وتحسن مدى الرؤية الأفقية”.

وفي وقت سابق اليوم، أورد الميناء على “تويتر”، أنه تم “إيقاف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي الساعة 08:10 بالتوقيت المحلي (05:10 ت.غ)، نتيجة للتقلبات الجوية المصاحبه للأمطار، وارتفاع سرعة الرياح النشطة التي تجاوزات 35 عقدة، وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية”.

بدوره، أعلن مطار الملك عبد العزيز ‏عبر حسابه على “تويتر”، أن “الحالة المناخية المستمرة في مدينة جدة، قد تسبب تأخيرا لبعض الرحلات القادمة أو المغادرة للمطار”.

ودعا المسافرين إلى “التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير”.

وأشار المطار إلى “تعرض مبنى الأرصاد به لصاعقة رعدية، أصابت جزءا من الأجهزة الهوائية للمبنى، جاري إصلاحها حاليا”.

وأوضح أن “عمل المركز ما زال مستمرا لاستقبال وإرسال التقارير المناخية دون خلل، وذلك باستخدام أجهزة بديلة لحين إصلاح العطل”.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير أصدرته عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأعلنت الجهات المختصة، عن تعليق الدراسة اليوم في كل من مدارس مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، ومحافظات جدة ورابغ وخليص والليث وينبع.

كما أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم في محافظة الطائف، تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم بالمحافظة، والمحافظات التابعة تعليمياً لها “رنيه” و”الخرمة” و”المويه” و”تربه” و”ميسان”.